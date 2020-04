Juventus, il bel gesto di Sarri: donate mascherine al Comune di Figline Valdarno

Maurizio Sarri cuore d’oro.

E’ passato ormai quasi un mese da quando il Governo italiano ha deciso di adottare misure restrittive volte a combattere l’emergenza Coronavirus: l’obiettivo principale è quello di limitarne la diffusione per evitare il collasso delle strutture sanitarie e di conseguenza salvare quante più vite possibili. Negli scorsi giorni sono iniziati ad emergere i primi risultati positivi fino ad oggi, con il numero dei tamponi risultati positivi al COVID che per la prima volta è stato sotto l’unità delle migliaia: un segnale importantissimo di come i sacrifici dei cittadini italiani stiano servendo ad uscire da una situazione mai vista dall’inizio del nuovo millennio.

In tantissimi inoltre stanno continuando a promuovere iniziative di beneficenza, volte a raccogliere fondi per la Protezione Civile o ad acquistare attrezzature mediche necessarie per aiutare i medici e gli infermieri nel loro estenuante lavoro quotidiano. Moltissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport hanno così donato personalmente cifre molto importanti, scendendo in campo in prima persona per aiutare il proprio paese. Alcune settimane fa Fabio Cannavaro aveva ad esempio donato moltissime mascherine al più importante ospedale di Napoli, cercando così di contribuire alla battaglia contro il Coronavirus.

Coronavirus, Cannavaro per la sua Napoli: donate 30.000 mascherine all’ospedale Cotugno

Sulla stessa linea è stato il bellissimo gesto di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, che insieme alla moglie Marina Pazzaglia, al figlio Nicolè e ai loro amici,ha deciso di donare 4000 mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno (in provincia di Firenze), dove ha trascorso buona parte della sua gioventù. I ringraziamenti per l’atto di beneficenza sono arrivati direttamente dal sindaco del Comune, Giulia Mugnai: “Si tratta dell’ennesimo gesto di solidarietà, di vicinanza e di affetto che ci arriva in questi giorni particolarmente difficili, ma che dimostra che uniti e rispettando le regole riusciremo a superare l’emergenza sanitaria in corso. Ringrazio, quindi la famiglia Sarri e i loro amici per questo gesto di grande sensibilità“.