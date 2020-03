Juventus, Douglas Costa: “Ho parlato con Chiellini, ecco quando potremmo riprendere gli allenamenti”

Douglas Costa confessa che il ritorno agli allenamenti potrebbe arrivare a fine aprile.

L’esterno offensivo brasiliano della Juventus, intervistato da Esporte Interativo, si è soffermato sul momento drammatico vissuto dal mondo e sull’eventualità di tornare in campo da qui a tre settimane.

“Ho parlato con Chiellini, ha detto che se andrà tutto bene dovremmo ritrovarci verso il 15 o il 20 aprile. Campionato? Non si capisce ancora come andrà, è possibile che venga assegnato lo Scudetto alla prima in classifica oppure si cercherà di terminare il campionato”.