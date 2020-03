Hellas Verona, Setti: “Vogliamo ripresa del campionato. Tagli stipendi? Vi dico la mia”

Prosegue l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

L’epidemia da COVID-19 si è ormai estesa in tutta Europa, delineando un quadro sanitario estremante complesso in Italia, con un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. Il Governo italiano, per questa ragione, ha scelto di adottare contromisure rigorose ma necessarie per contrastare la diffusione della malattia. Decreti con annesse norme comportamentali di matrice igienico-sanitaria, volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il rischio di ulteriori contagi. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali ed oggi i vertici delle Federazioni si trovano a dovere discutere in merito alle modifiche da attuare su calendari e piani societari.

Maurizio Setti, patron dell’Hellas Verona, ha detto la sua in merito alla drammatica situazione e al futuro del calcio italiano: “Noi siamo per la ripresa del campionato. Ci piacerebbe giocare. Ci vuole buonsenso da parte di tutti, i giocatori ce l’avranno e si discuterà anche di un eventuale taglio degli stipendi al momento opportuno. Il piano salva calcio? C’è da fare di più ma è chiaro che tutte le cose andranno fatte passo dopo passo. L’importante è cercare di mettere in sicurezza tutto e finire il campionato“.

