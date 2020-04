Galatasaray, Terim guarito dal Coronavirus: “Nulla sarà più lo stesso, abbiate cura di voi”

Fatih Terim è guarito dal Covid-19.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, nelle scorse settimane, si è estesa praticamente in tutti in paesi del mondo. Tra questi, anche la Turchia, che è stato uno degli ultimi stati a decidere di sospendere tutte le manifestazioni sportive: una decisione presa forse troppo tardi dalla Federazione, che ha rischiato di mettere fortemente a rischio la salute di alcuni personaggi del mondo dello sport. Tra coloro che sono risultati positivi, anche Faith Terim. L’allenatore ex Milan e Fiorentina, attualmente alla guida del Galatasaray, era stato ricoverato in ospedale a Istanbul per avere contratto il virus. Il 66enne turco, dopo essere stato dimesso, ha trascorso quindici giorni in isolamento domiciliare e poche ore fa ha annunciato di essere risultato negativo al tampone.

“Forse nulla sarà più lo stesso d’ora in poi. Ma teniamo alto il morale e abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari. Non pensate che non vi può succedere nulla e seguite tutte le indicazioni delle autorità”, ha scritto sui social.

