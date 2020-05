Fiorentina, Commisso: “Vogliamo ripresa Serie A, contagiati staranno presto bene. Futuro Iachini? Vi dico la mia”

Calcio e Coronavirus.

Secondo quanto annunciato ieri pomeriggio dalla Fiorentina attraverso una nota ufficiale, dopo i primi test effettuati in vista della ripresa degli allenamenti collettivi, in programma il 18 maggio, ben tre calciatori della rosa di Beppe Iachini, di cui non sono stati ancora specificati i nomi, e tre membri dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. Il club toscano, tuttavia, non è l’unico ad avere riscontrato nuovi casi di contagio. Un positivo, infatti, anche tra le fila del Torino e tre positivi ed una recidiva per la Sampdoria. Molte squadre, inoltre, attendono ancora l’esito dei tamponi.

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di RTV38, ha detto la sua in merito alle possibilità di ripresa della Serie A a seguito dei nuovi casi di contagio: “Penso che fra pochi giorni saranno tutti a posto. Mi auguro che dalla prossima settimana possano tornare ad allenarsi. C’è voglia da parte di tutti di ricominciare. L’intenzione da parte nostra è andare avanti e speriamo che il Governo ce lo permetta. Non possiamo correre il rischio di rovinare due stagioni, questa e soprattutto la prossima. Adesso la priorità è la salute, ma domani dovremo fronteggiare la crisi economica. Se roviniamo la prossima settimana si rovina un’intera industria fondamentale per l’Italia e per tanta gente. Progetti? Un nuovo stadio aiuterebbe, i governi di altri Paesi hanno aiutato i club a costruire, non possiamo competere se abbiamo le mani legati. E aggiungo che per me uno stadio non è un monumento“.

E sul futuro del tecnico Beppe Iachini: “Lui ci ha aiutato ad arrivare a questo punto. Dobbiamo vedere se il campionato si chiude oggi oppure no. Se la stagione si chiude ora, sarà l’allenatore dell’anno prossimo. Poi vedremo come vanno le cose. Ad oggi ritengo Iachini l’allenatore della Fiorentina anche della prossima stagione. Poi ripeto, se le cose non dovessero andare bene vedremo cosa fare. Bisogna vedere nel prossimo mese e mezzo cosa succede”.