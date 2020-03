Fiorentina, Chiesa: “Il campo mi manca, ma riabbracciare i tifosi sarà bellissimo. Restiamo a casa”

La quarantena di Federico Chiesa.

L’attaccante della Fiorentina, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha parlato del periodo di isolamento che sta vivendo a seguito dei provvedimenti emessi dal Governo italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus: “I miei parenti sono di Genova ma ci teniamo comunque in contatto con videochiamate o messaggi. In questo momento sto passando la quarantena con la mia fidanzata e i miei due cani, stiamo bene. Con la squadra invece abbiamo la chat di gruppo dove ogni giorno ci scriviamo incoraggiamenti, battute e consigli. Questo è un periodo davvero inaspettato a cui ho reagito serenamente perché abbiamo il dovere di stare in casa per aiutare le persone che stanno veramente soffrendo e i medici e infermieri che ogni giorno lavorano sul campo per aiutarci a superare questo momento. Della mia quotidianità ho perso l’andare al campo, stare con i miei compagni e giocare a calcio, mi manca tantissimo. In questi giorni il prof. e il mister ci hanno mandato però un protocollo di allenamento per aiutarci a rimanere in forma per quando riprenderemo ad allenarci. Molti degli esercizi sono a corpo libero, è il massimo che possiamo fare in questo momento. Al ritorno riabbracciare i compagni sarà bellissimo. Ma sarà ancora più bello riabbracciare i nostri tifosi la domenica al Franchi e lottare per i nostri obiettivi“.

A proposito, invece, delle iniziative benefiche della società: “Commisso e Barone e tutti gli altri stanno facendo un lavoro grandioso, soprattutto con il sito di donazione Forza e Cuore. Questa è la prova che la Fiorentina vuole lottare fianco al fianco di medici, infermieri e di tutte le persone che stanno soffrendo. Ai medici dico di continuare con determinazione, insieme supereremo questo momento. La mia donazione è un piccolo gesto ma dal primo giorno volevo farla”.

