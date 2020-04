FIGC, Gravina: “Ripartiremo a fine maggio. Chi vuole annullamento campionati sbaglia, ecco perché”

Parla Gabriele Gravina.

L’epidemia da COVID-19 si è progressivamente estesa in tutta Europa, delineando un quadro sanitario estremante complesso in Italia, con un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. Il Governo italiano, per questa ragione, ha scelto di adottare contromisure rigorose ma necessarie per contrastare la diffusione della malattia. Provvedimenti istituzionali, legati a norme di matrice igienico-sanitaria, che hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi. I vertici del calcio, adesso, stanno però valutando modalità e tempi di ripresa dei campionati, certamente nel rispetto dei decreti emessi dal Governo italiano. L’obiettivo della FIGC, che ha già delineato un protocollo da attuare nelle prossime settimane, infatti, è evitare ad ogni modo l’annullamento della stagione.

Il numero uno della Federazione, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora”, ha parlato delle possibilità di ripresa dei campionati, soffermandosi anche a commentare il parere di coloro che, in questi mesi, si sono schierati a favore della chiusura anticipata delle competizioni.

“È un momento complesso per il nostro Paese, per l’economia del nostro Paese e anche per il mondo del calcio, che rappresenta una delle industrie più importanti della nostra Nazione, ma – ha detto Gravina – sono convinto che con un pizzico di senso di responsabilità da parte di tutti e un po’ di disponibilità e buon senso troveremo sicuramente la giusta via. È chiaro che chi invoca oggi ad alta voce l’annullamento o la sospensione dei campionati non voglia bene né al calcio né agli italiani. Ritengo che queste persone non vogliano dare la speranza di un futuro, di una ripartenza, di una rinascita. Mi dispiace, ma su questo io terrò duro fino alla fine. Condivido la speranza del Ministro dello Sport Spadafora di poter ripartire con gli allenamenti il 4 maggio, con tutte le dovute cautele e garanzie. Abbiamo elaborato un protocollo sanitario, rigido e attento ma flessibile e facile da applicare. Domani lo consegneremo a Spadafora e al ministro della Salute Speranza. Ci sarà periodo di controllo per garantire negatività di tutti coloro che partecipano agli eventi. Se sono tutti negativi non c’è pericolo. Serviranno tre settimane di sicurezza, quindi a fine maggio o inizio giugno si può tornare a giocare“.

