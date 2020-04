Euro 2021, la UEFA chiarisce: “Calendari e sedi invariate, non ridurremo città ospitanti”

Programmi per Euro 2021.

L’emergenza COVID-19 si è diffusa in tutta Europa, mettendo in ginocchio diversi paesi. I diversi Governi hanno, di volta in volta, emesso dei provvedimenti per contrastare la diffusione del virus, causando blocchi in numerosi settori. Il mondo del calcio, tra tanti, sta subendo gravi conseguenze: ormai, infatti, quasi tutti i campionati sono stati sospesi fino a data da destinarsi, così come le Coppe europee e l’Europeo in programma in estate, che è stato rinviato all’anno prossimo. La competizione, per ragioni di marketing, manterrà ufficialmente il nome di Euro 2020, ma si svolgerà tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021.

Coronavirus, Ronaldo chiama e Infantino risponde: “È una guerra, finché si rischia non si gioca”

Intanto, si pensa già a modalità e tempistiche con cui l’atteso evento verrà ridefinito. Nelle scorse ore, in Inghilterra si era ipotizzato una eventuale riduzione del numero delle città designate per ospitare le gare. La notizia, però, è stata prontamente smentita dalla UEFA.

“UEFA EURO 2020 si svolgerà tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021 con l’intenzione di avere lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti. Tuttavia, in questa fase il programma delle partite non è stato ufficialmente confermato. La UEFA è in contatto con tutte e 12 le città ospitanti sulla questione e ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito“, ha detto il portavoce della UEFA ai microfoni dell’emittente britannica Sky Sports News.

Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo rimangono dunque, attualmente, le dodici città che ospiteranno l’inedito Europeo itinerante. Eventuali variazioni nel programma, ad ogni modo, potrebbero essere valutate nei prossimi mesi.

Italia, Mancini: “Rinvio Europei positivo, saremo più pronti. Balotelli? Bravura non basta”