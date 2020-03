Emergenza Coronavirus, il bel gesto di Moratti: donato un milione di euro alla Regione Lombardia

Massimo Moratti a sostegno della Lombardia contro l’emergenza Coronavirus.

Dal focolaio partito da Wuhan, in Cina, l’epidemia da COVID-19 si è estesa progressivamente anche in tutta Europa, assalendo violentemente l’Italia e turbando la sua quotidianità. In particolare, la zona del nord-Italia è quella che, ad oggi, conta i maggiori danni. Il Governo italiano che ha scelto di adottare contromisure rigorose ma necessarie per contrastare la diffusione della malattia e, in queste settimane, medici e infermieri stanno facendo il possibile per ridurre il numero di contagi e decessi. Al loro fianco si sono schierati tanti personaggi del mondo dello sport, tra cui anche l’ex presidente dell’Inter, che ha voluto donare alla Lombardia un milione di euro.

“In questo momento di emergenza collettiva gli ospedali sono le strutture a cui viene richiesto il massimo sforzo e il loro ruolo è fondamentale per combattere questo virus. Sentiamo il dovere di sostenere concretamente la Regione Lombardia, che è tra le aree più colpite e che, tra molte difficoltà, sta affrontando l’emergenza insieme alle strutture sanitarie del territorio, unite da uno spirito di responsabilità, coraggio e dedizione“, ha spiegato Moratti.

