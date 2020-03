Coronavirus, il bel gesto del Benfica: donato un milione di euro per attrezzature mediche

Il bellissimo gesto del Benfica.

L’emergenza del Coronavirus è arrivata anche in Portogallo, dove attualmente i casi positivi al tampone sono più di 1000: tre giorni fa, per cercare di limitare il contagio del COVID-19, lo stato portoghese ha annunciato lo stato di calamità seguendo così la linea d’azione percorsa dall’Italia e da tanti altri stati in giro per il mondo.

Anche in Portogallo sono iniziate tantissime opere di beneficenza per cercare di aiutare i medici a combattere la piaga del virus, e in molti si stanno schierando in prima linea donando cifre molto generose e importanti per il sistema sanitario del paese. Tra queste vi è quella del Benfica, che insieme all’Università e al comune di Lisbona ha deciso di donare un milione di euro per l’acquisto di attrezzature mediche.

Questo il comunicato della società lusitana: “Nella nostra storia e nella nostra identità è sempre stato presente un profondo senso di solidarietà e responsabilità. Viviamo, come tutti sappiamo, un momento di emergenza, che richiede azioni concrete e contributi da parte di tutti noi, in particolare per quelli che sono in prima linea nella lotta contro questo flagello molto serio. In questo senso, unendo gli sforzi e nell’ambito di un’iniziativa congiunta con il Consiglio comunale di Lisbona e l’Università di Lisbona, Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informano che hanno deciso di contribuire con la donazione di un milione di euro per un’importante acquisizione di attrezzature mediche, in particolare ventilatori, maschere e altro materiale protettivo, da offrire al Servizio sanitario nazionale (SNS). Il Benfica spera che questa e altre iniziative possano aiutare a combattere questa terribile calamità pubblica ed possano esprimere una forte e sentita parola di solidarietà a tutti i portoghesi e un profondo ringraziamento a tutti gli instancabili professionisti della salute o a coloro che ci vengono garantiti beni di base e sicurezza su base giornaliera“.