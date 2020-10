Coronavirus, Venezia: due positivi tra i lagunari alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Il comunicato

Il Venezia, tramite il suo sito ufficiale, ha reso noto oggi la positività al Coronavirus di due tesserati.

Questa la nota diramata dal club lagunare: “Venezia FC informa che due propri tesserati sono risultati positivi al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19 effettuati nella giornata di ieri. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi. I tesserati risultati positivi sono stati posti in isolamento rispetto al gruppo squadra, che effettuerà un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di domani“.

Nella giornata di mercoledì 28 ottobre è in programma il derby di Coppa Italia control’Hellas Verona. Per il regolare svolgimento dell’incontro saranno quindi attesi gli esiti del nuovo ciclo di tamponi a cui saranno sottoposti tutti i membri del gruppo squadra nella mattinata di mercoledì, come riportato dal comunicato ufficiale.

