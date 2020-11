Sono 1.317 i nuovi contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.433 tamponi effettuati; 47 i decessi, che portano il totale a 1322.

CORONAVIRUS SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19

Con i nuovi casi salgono a 38.320 gli attuali positivi. Di questi 1.817 sono i ricoverati, -27 rispetto a ieri: 1.574 in regime ordinario (-27) mentre 250 in terapia intensiva (+7) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.496.