Coronavirus, Reina: “Ho avuto tutti i sintomi. È stato tremendo, come se un camion mi avesse investito”

Parla José Manuel Reina.

Nell’ultima finestra di calciomercato invernale, lo spagnolo classe ’82 è passato in prestito dal Milan all’Aston Villa. A Milano era certo arrivato con altre aspettative e il ruolo di dodicesimo di lusso forse gli è stato stretto per troppo tempo. Protagonista assoluto per tre stagioni di fila nella seconda parentesi partenopea, dal 2015 al 2018, l’ex, tra le altre di Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco, ha difeso i pali nel sogno alla corsa Scudetto. Nel corso di un’intervista rilasciata a “El Partidazo de COPE“, trasmissione di Cadena Cope, emittente radiofonica spagnola, l’ex rossonero racconta l’esperienza e la paura, vissuta in prima persona, della sintomatologia da CoVid-19 sebbene non si sia mai sottoposto al test del tampone per via delle politiche sanitarie anglosassoni.

CORONAVIRUS: “La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus , sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi mi era vicino. Il momento più complicato l’ho messo alle spalle ormai, sono da due settimane chiuso in casa. In Inghilterra non si fanno i test se non si sta molto male e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. Parlando con i dottori mi hanno detto che i sintomi sono quelli, ma di fatto non ho avuto una conferma ufficiale. Mi sono sentito come se un camion mi fosse passato sopra, ma ora tutto è alle spalle e mi sento benissimo“.