Coronavirus, nuova stretta del Governo italiano: la lista completa delle attività essenziali

Nuova stretta del Governo italiano.

La diffusione del Coronavirus in Italia, nonostante le prime misure restrittive adottate dallo stato italiano, non sono ancora risultate sufficienti per limitare il numero dei contagiati. Per tale ragione ieri sera il Governo ha deciso di applicare una nuova manovra, chiudendo tutte le attività ritenute non di prima necessità.

Coronavirus, il Premier Conte: “Nessuna restrizione per supermercati e farmacie. Uniti ce la faremo”

Di seguito la lista di tutte le attività essenziali che resteranno aperte: