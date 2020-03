Coronavirus, Moggi: “Lotito e Cellino pensano ai propri interessi, così non va. Ripresa campionato? Rispondo così””

“Il virus più virulento sarà quello economico”.

Parola di Luciano Moggi. L’ex direttore generale della Juventus, intervenuto ai microfoni di ‘TMW’ ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica che sta inevitabilmente sconvolgendo la quotidianità di ogni singolo cittadino e destabilizzando l’intero mondo del calcio, ormai totalmente fermo da diverse settimane.

Coronavirus, Spadafora: “Serie A il 3 maggio? Molto dubbioso. Si giocherà solo a porte chiuse”

“Se fosse possibile riprendere il campionato, che comunque non sarebbe del tutto regolare, si andrebbe incontro ad una ripresa. Se invece non si potesse riprendere, rischierebbero tante società che così dovrebbero portare i libri in tribunale. La Serie C sparirebbe diventerebbe qualcosa di anormale – ha proseguito l’ex dirigente bianconero –. La cosa migliore sarebbe far finire il campionato così da rispettare la classifica finale. Altrimenti ci sarebbe più di un problema. Riduzione stipendi? Si tratta di amor proprio e buonsenso. Sarebbe carino nei confronti di chi non prende neanche mille euro al mese”.

Emergenza Coronavirus, FIGC istituisce tavolo permanente per le proposte anti-crisi: il comunicato

Con la sua solita schiettezza, Moggi, si è scagliato contro Cellino, presidente del Brescia e Claudio Lotito, presidente della Lazio, accusandoli di pensare solo ed esclusivamente alla propria convenienza anche in un momento storico e sociale difficile e disagevole: “Sono tutti concordi nel chiedere soldi al Governo, poi però ognuno pensa solo ai propri interessi. Cellino per esempio vuole la sospensione del campionato perché sta retrocedendo, Lotito invece sta andando bene e vuole continuare a giocare. Servirebbe unità d’intenti. E comunque, ci tengo a precisare e ribadire che riprendere il campionato sarebbe opportuno per l’intero sistema nazionale”, ha concluso l’ex dirigente sportivo e manager calcistico italiano

VIDEO Emergenza Coronavirus, “Forza Bologna, forza Italia”: il messaggio dei tifosi rossoblù cinesi è commovente