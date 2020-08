Coronavirus, lutto in casa Maradona: morto il cognato a 77 anni

Lutto in casa Maradona.

È morto, dopo avere contratto il Coronavirus ed avere lottato in ospedale per venti giorni, Raul Machuca, marito della sorella maggiore di Diego Armando Maradona. Il cognato del Pibe de Oro aveva 77 anni e soffriva anche di ipertensione. Anche la moglie Rita è risultata positiva al tampone, ma le sue condizioni di salute sarebbero buone e la donna si trova attualmente in quarantena. Il tecnico del Gimnasia La Plata in questi giorni non avrebbe avuto contatti con i familiari e i test a cui si è sottoposto, insieme agli altri tesserati del club, sono risultati negativi.

