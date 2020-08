Coronavirus, il medico del Gimnasia avvisa Maradona: “Soggetto a rischio, ho un consiglio per lui…”

Un vero a proprio avvertimento.

Nella giornata di ieri la notizia: la sorella di Diego Armando Maradona è risultata positiva al Coronavirus. La donna sta bene, è asintomatica e si trova attualmente in isolamento in Argentina. Tuttavia, il Pibe de Oro sarebbe stato messo in sicurezza, con il responsabile sanitario del Gimnasia La Plata, Pablo Del Compare, che ha consigliato al tecnico di non recarsi in via precauzionale al campo di allenamento.

“Maradona non ha ancora fatto il tampone. Sicuramente martedì può farlo. Stiamo parlando con il suo medico personale. Il mio consiglio è che in questa prima fase, Maradona non vada ad allenarsi. Come soggetto, rientra nel gruppo a rischio. Ha molti fattori che possono compromettere la sua salute in caso di contagio: eccesso di peso, ipertensione. E poi è stato operato di recente ed è al limite dei 60 anni. Gli consiglieremo di non entrare in quella prima fase, che richiederà molto sforzo fisico ma sappiamo anche che Diego è una persona speciale. Nel campus abbiamo eseguito tutti i tamponi. Adesso inizieranno i test sierologici”, ha concluso Del Compare.