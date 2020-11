Coronavirus, l’OMS detta la linea: “Pranzi e cene a Natale con la famiglia? Ecco cosa fare”

L’espandersi del Covid 19 sta mettendo nuovamente in ginocchio il mondo intero.

Coronavirus, Conte: “Ecco il Natale degli italiani, non ripeteremo l’errore dell’estate”

La pandemia che ha iniziato a circolare la scorsa Primavera non ha intenzione di rallentare e di conseguenza ha costretto paesi europei e non ad adottare misure restrittive per evitare il propagarsi del virus. L’Italia è stata divisa, come si è a conoscenza, in tre zone con limitazioni importanti che continueranno ad essere in vigore anche durante le festività natalizie. Intanto arrivano le parole di Maria Van Kerkhove, capo del gruppo tecnico dell’OMS.

Coronavirus Italia, Boccia è categorico: “Natale? Con 600 morti al giorno non si parla di cenoni”

“La decisione più difficile in alcune situazioni è la più sicura, ossia quella di non riunirsi per celebrare in famiglia le feste. Dunque, la decisione più saggia sarebbe quella di non fare né pranzi né cene coi parenti per contenere la diffusione del coronavirus. Noi faremo così. Poi troveremo modi per celebrare quando tutto sarà finito. Non c’è un rischio zero in un quadro in cui i casi sono in aumento, ma dobbiamo essere chiari: questo virus ha bisogno di persone per trasmettersi”.