Coronavirus Italia, Boccia è categorico: “Natale? Con 600 morti al giorno non si parla di cenoni”

Francesco Boccia critica aspramente chi vorrebbe la riapertura in vista del Natale.

Il ministro per gli Affari regionali in un momento così drammatico per l’Italia intera a causa dell’emergenza Covid, ha rilasciato un’intervista nel corso della trasmissione ‘La Vita in diretta’ in onda su RaiUno.

“Molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale, ma non dobbiamo perdere il senso di comunità, quello che è venuto fuori nella prima ondata e che ci ha consentito anche di dimostrare che il Paese ha una capacità di reazione molto forte. Con 600-700 morti al giorno parlare di cenone è fuori luogo, lo dico con grande chiarezza”.