Coronavirus, l’omaggio di Romagnoli ad un fan operatore sanitario: “L’idolo sei tu, non io”

L’omaggio di Alessio Romagnoli.

L’epidemia da COVID-19 si è ormai progressivamente estesa in tutta Europa, delineando un quadro sanitario estremante complesso in Italia, con un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. Medici, infermieri e operatori sanitari stanno ormai da mesi lottando in prima linea per sconfiggere il virus che ha messo in ginocchio l’intero paese, rischiando a loro volta il contagio. Ben 121 di questi, ad oggi, sono deceduti dopo essere stati impegnati nella lotta contro il Coronavirus. È anche per questo che, in questi giorni, in tanti, nel mondo dello spettacolo e non solo, stanno rendendo omaggio a coloro che sono impegnati in trincea, con un sostegno materiale, fornendo aiuti economici o dispositivi di protezione, e morale, tramite le parole.

Coronavirus, il medico sociale dell’Inter: “Io contagiato e guarito, vi racconto la malattia. Ripresa? Solo ad una condizione”

Un ringraziamento speciale ad un operatore sanitario, poche ore fa, è arrivato dal mondo del calcio. Alessio Romagnoli, infatti, dopo avere ricevuto una foto di un suo sostenitore, ritratto in corsia con la tuta di protezione con cognome e numero del difensore del Milan sulle spalle, ha voluto rendergli omaggio tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ieri ho ricevuto questa foto e questo ragazzo mi scriveva “sei il mio idolo”. Io ti rispondo, invece, che l’idolo sei tu, anzi, siete tutti voi che state rischiando la vostra vita per salvare le nostre. Non c’è dono più grande. Sei e siete il nostro orgoglio e possiamo solo ringraziarvi: GRAZIE DI TUTTO!“, ha scritto.