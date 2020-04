Coronavirus, il medico sociale dell’Inter: “Io contagiato e guarito, vi racconto la malattia. Ripresa? Solo ad una condizione”

“Adesso sto bene, ma sono stato fortunato”.

Lo ha detto il dottor Piero Volpi, intervistato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’. Diversi, dunque, sono stati i temi trattati dal medico sociale dell’Inter, contagiato dal Coronavirus e poi guarito: dalla malattia che lo ha colpito lo scorso marzo, non in maniera leggera, alla possibile ripresa del campionato di Serie A, momentaneamente sospeso per l’emergenza COVID-19.

“Ad altri è andata peggio purtroppo: penso ai tanti medici ed infermieri che si sono ammalati e che non ce l’hanno fatta. Stando a stretto contatto con i contagiati si sono esposti al virus. Mi dispiace perché gli operatori sanitari stanno pagando un prezzo molto alto per questa situazione. E’ accaduto anche a me? Credo proprio di sì. Ho continuato ad andare in ospedale e immagino sia stato un paziente a trasmettermi il virus – ha dichiarato il dottor Volpi, che è stato ricoverato per dieci giorni in ospedale, aiutato con l’ossigeno -. Avendola vissuta in prima persona, mi rendo conto che la realtà è molto più seria di quanto venga percepito nel nostro Paese. Sono rimasto per 10 giorni in ospedale e solo lì, dentro quei reparti, si può avere veramente l’idea di ciò che stiamo affrontando. Chi non ha avuto un’esperienza diretta fatica ancora a comprendere ciò che comporta una malattia di questo tipo”.

FASE 2 – “La ‘Fase 2’ è vicina? Beh, io invito a riflettere molto bene su questa opportunità. Occorre valutare tutto con attenzione, senza farsi prendere dalla fretta. Perché correre dei rischi proprio adesso? A mio avviso, il via libera dovrebbe arrivare solo dalle autorità scientifiche competenti. Mi riferisco in particolare a virologi ed epidemiologi. Nel nostro Paese ci sono alcune eccellenze internazionali da questo punto di vista. Giusto, quindi, seguire il loro giudizio, perché per ripartire occorre che i rischi siano annullati o sufficientemente bassi. Le proposte si sprecano. Ma soltanto loro, mi riferisco a virologi ed epidemiologi, hanno il polso reale della situazione e sanno a che punto ci troviamo”.

RIPRESA CAMPIONATO – “Il calcio ha voglia di ripartire? Quello sarà un passaggio successivo. La priorità deve essere sempre e comunque la salute. In ogni caso, saranno i medici di tutti i club a dover mettere in atto gli strumenti necessari per garantire la sicurezza all’intero gruppo di lavoro. Penso a visite mediche e a dispositivi di protezione che consentano controlli costanti e puntuali. Se ci sarà sempre il pericolo di un nuovo positivo? La speranza naturalmente è che non avvenga, ma per ridurre il pericolo è fondamentale andare adagio. Ora la situazione non è sufficientemente definita per fare previsioni su tempi o date, o per stabilire percentuali di rischio. Io, ripeto, sono stato fortunato. Tutto il mondo Inter mi è stato molto vicino. Ho ricevuto tante manifestazioni di affetto e simpatia: ogni messaggio, ogni telefonata, mi ha fatto un piacere enorme”, ha concluso.