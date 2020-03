Coronavirus, l’appello di Fonseca: “Strategia di gioco chiara: state a casa. Insieme possiamo vincere”

Il popolo italiano continua a combattere il Coronavirus.

Con il nuovo decreto emanato dal Governo, i cittadini dell’Italia stanno restando nelle proprie abitazioni per cercare di limitare il contagio e cercare di arrestare la diffusione del virus: un auto-isolamento nazionale attraverso cui si cercherà di assicurare la sicurezza sanitaria di tutti gli abitanti del paese.

Emergenza Coronavirus, il gesto dell’Inter: lanciata campagna di crowdfunding per aiutare Ospedale Sacco di Milano

Sui social network è dunque esploso l’hashtag #restoacasa, attraverso cui i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di dare sostegno morale ai loro tanti fan rimasti nelle proprie abitazioni. Tra i tanti personaggi del mondo del calcio che stanno inviando messaggi di solidarietà vi è anche Paulo Fonseca, tecnico della Roma, che ha scritto così sul suo profilo Instagram: “In questo momento la strategia di gioco è chiara a tutti: stiamo a casa. Ed è quello che sto facendo anch’io qui a Roma. Insieme, possiamo vincere questa battaglia in Italia, in Europa e nel mondo e sono sicuro che questa emergenza sanitaria che ora ci separa, ci unirà di più in futuro“.