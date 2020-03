Emergenza Coronavirus, il gesto dell’Inter: lanciata campagna di crowdfunding per aiutare Ospedale Sacco di Milano

L’Inter a sostegno dell’ospedale Sacco di Milano.

Il club nerazzurro ha lanciato la campagna globale di crowdfunding che supera i limiti della fede calcistica, così da poter coinvolgere tutti i tifosi d’Italia e non solo. Di seguito la nota di Ansa.it.

‘Together as a team’: tutti uniti, al di la’ della fede calcistica o del club di appartenenza, per lottare contro il coronavirus. L’Inter lancia la campagna globale di crowdfunding per coinvolgere tutti i tifosi e gli appassionati del mondo e dare un ulteriore supporto all’ospedale Sacco di Milano finanziandone le attivita’ di ricerca nello sviluppo del vaccino per il Covid-19. Mentre squadra, dirigenti e staff continuano la quarantena domiciliare, l’Inter compie un altro gesto di solidarieta’. La raccolta fondi ha gia’ coinvolto i giocatori ma anche i dipendenti del club arrivando a donare già’ 500 mila euro che si vanno a sommare ai 100 mila inizialmente devoluti dal club e alle 300 mila mascherine offerte alla Protezione Civile solo qualche giorno fa”.