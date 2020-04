Coronavirus, la Protezione Civile avverte: “Attenzione alle truffe e ai ladri”. Il comunicato

Attenzione alle truffe.

Nella giornata odierna il Premier Giuseppe Conte ha comunicato a tutti i cittadini italiani la decisione di prolungare ulteriormente il periodo di quarantena, mantenendo le misure restrittive almeno fino al 13 aprile: l’obiettivo è quello di mantenere il trend positivo degli ultimi giorni e di far terminare il prima possibile l’emergenza Coronavirus. Nell’ultima settimana infatti il numero dei tamponi risultati positivi sembra essere in leggera diminuzione e sono in aumento i guariti, mentre ancora purtroppo rimane molto elevato l’ammontare delle vittime giornaliere.

Coronavirus, Conte: “Quarantena fino al 13 aprile. Ritorno alla normalità attraverso 3 fasi”

Bisognerà dunque restare nelle proprie abitazioni almeno per altre due settimane, per limitare la diffusione del COVID-19 ed evitare il collasso del sistema sanitario italiano, ancora molto affollato da pazienti bisognosi di cure mediche o di un posto letto in terapia intensiva. Mentre la maggior parte della popolazione sta dimostrando un grande segno di patriottismo e solidarietà rispettando le regole dettate dal Governo e facendo il bene di tutta la popolazione, ci sono ancora molti individui che non rispettano la quarantena e lasciano la propria abitazione senza una valida motivazione.

Palermo, coronavirus: denunciati tre venditori ambulanti. Vendevano pane, frutta e verdura nelle vie del centro

Per tale ragione le autorità stanno proseguendo quotidianamente con i controlli, e fino ad oggi sono state multate molte persone tra cui anche positivi al coronavirus, i quali sono stati denunciati per tentata epidemia colposa e rischiano fino a cinque anni di detenzione.

Coronavirus, 257 positivi violano la quarantena: rischiano denuncia per epidemia colposa

Inoltre, anche in questo periodo di emergenza, stanno comunque continuando le rapine (incredibilmente anche all’interno delle strutture ospedaliere) e le truffe. La Protezione Civile, tramite una nota ufficiale, ha infatti avvertito la popolazione di stare attenti a chi si finge un amministratore comunale per introdursi nelle abitazioni. Questo il comunicato:

“Nessun operatore del Comune si reca presso le abitazioni delle persone per alcun motivo e soprattutto se non è stata chiesta assistenza alla Protezione Civile. Se qualcuno si presenta affermando di appartenere all’Amministrazione comunale per consegnare mascherine o altri beni, non aprire e chiamare immediatamente le forze dell’ordine al numero di emergenza 112”.