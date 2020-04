Coronavirus, la lettera di Spadafora a Malagò e Pancalli: “Si auspica ripresa dello sport dal 4 maggio”

Vincenzo Spadafora ha inviato una lettera a Giovanni Malagò e Luca Pancalli.

Il ministro dello sport ha commentato il prolungamento del decreto governativo che prevede lo stop di tutte le attività fino al prossimo 3 maggio, quando s potrà pensare di passare alla fase 2 ossia alla convivenza con il Coronavirus.

“Desidero anzitutto ringraziarVi per la proficua collaborazione dimostrata nelle ultime settimane per fare fronte comune contro l’emergenza e corrispondere al meglio alle esigenze del mondo sportivo. Lavorare insieme con abnegazione, solidarietà e unità di impegno, è fondamentale per superare questo difficile momento. In tal senso, mi esprimerò anche in occasione della riunione informale dei Ministri dello Sport dell’Unione Europea prevista per il prossimo 21 aprile […]. Nella profonda convinzione che i nostri atleti e le nostre atlete, normodotati e disabili, torneranno a vincere e onorare presto il Tricolore,dentro e fuori i campi di gara, vi prego di voler attivare le Federazioni e gli altri soggetti del sistema sportivo affinché la ripresa degli allenamenti e delle attività avvenga, presumibilmente dal 4 maggio p.v., nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza che saranno individuate d’intesa con le autorità sanitarie e gli organismi scientifici”.