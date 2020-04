Coronavirus, la difesa della Juventus approda in corsia. Bonucci ai medici con le tute della BBBC: “Grazie eroi”

Eroi in corsia.

L’epidemia da COVID-19 si è ormai progressivamente estesa in tutta Europa, delineando un quadro sanitario estremante complesso in Italia, con un numero ingente di contagiati ed un computo drammatico in termini di soggetti deceduti. Medici, infermieri e operatori sanitari stanno ormai da mesi lottando in prima linea per sconfiggere il virus che ha messo in ginocchio l’intero paese, rischiando a loro volta il contagio. Sempre con il sorriso e con un bagliore di speranza, che regalano di volta in volta alla Nazione.

AIC, Tommasi: “Il dramma sono i morti per Coronavirus, non la mancata fine dei campionati. Assegnazione titoli? Ecco cosa penso”

Molti dei medici e infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus, in queste settimane, hanno voluto personalizzare le loro tute, che li ricoprono quasi totalmente, per esprimere la loro personalità anche in un momento tragico come quello che l’Italia sta vivendo. È così che in questi giorni, sulle spalle del personale, sono apparsi nomi degli idoli di ognuno, da cantanti a giocatori. Tra questi, spazio anche per la difesa della Juventus. In corsia, infatti, c’è la BBBC al completo: Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.

Coronavirus, l’omaggio di Romagnoli ad un fan operatore sanitario: “L’idolo sei tu, non io”

Leonardo Bonucci, tramite un post pubblicato su Instagram, ha voluto ringraziare i quattro eroi, di sicuro tifosi del club bianconero: “Oggi ho ricevuto questa foto – ha scritto il difensore della Juventus e della Nazionale – sotto quelle tute, sotto quei nomi scritti che tanti di voi conoscono, riconoscono e tifano o meno ci sono in ordine Marco, Marta, Elena e Donato. Sono loro e tutti quelli come loro che oggi vorrei conoscere, riconoscere e tifare.A parti invertite i nostri ‘Grazie’ non saranno mai abbastanza”.