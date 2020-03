Coronavirus, Klopp: “Hanno cantato ‘You’ll never walk alone’ in ospedale, ho pianto”

Lo spirito degli inglesi.

L’emergenza Coronavirus sta continuando a dilagare ormai in tutto il mondo, e i governi dei paesi hanno adottato misure restrittive come in Italia per cercare di limitare la diffusione del virus e salvare quante più vite possibili. Gli ospedali di tutto il globo sono al momento in esubero, e in paesi come il nostro o come la Spagna rischiano di collassare da un momento all’altro a causa del grande numero di individui contagiati dal COVID-19 e bisognosi della terapia intensiva per sopravvivere.

Anche in Inghilterra la situazione sembra essere nettamente degenerata, e il Primo Ministro Boris Johnson è stato per questo costretto a rivedere la sua strategia iniziale e dichiarare il blocco totale adeguandosi alla linea adottata dalla maggior parte dei paesi nel mondo: il leader del Partito Conservatore inoltre, oggi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

Tutti i club inglesi stanno mostrando grandissima solidarietà, mettendo a disposizione i loro impianti e il loro staff e donando grosse cifre per sostenere il sistema sanitario italiano. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Liverpool, il tecnico Jurgen Klopp ha raccontato di aver visto un video molto commovente nel quale i pazienti di un ospedale intonavano “You’ll never walk alone”, inno dei Reds. Queste le sue parole: “Mi è stato inviato un video di persone in ospedale nei pressi della terapia intensiva che cantavano ’You’ll never walk alone’ e ho iniziato a piangere. E’ stato qualcosa di incredibile. Non potrei ammirare di più di così quelle persone. Non solo si tratta di persone che lavorano ma che hanno anche un grande spirito. Sono abituati ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male“.