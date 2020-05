Coronavirus, Inter: diffuso l’esito dei tamponi effettuati su squadra e membri dello staff

Fumata bianca per l’Inter.

Come annuncia il club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale, i tamponi ai quali sono stati sottoposti i tesserati e i membri dello staff nella giornata di venerdì hanno dato tutti esito negativo. I risultati sono arrivati questa mattina. I giocatori, dunque, potranno iniziare a svolgere le sedute di squadra a partire da lunedì, come previsto dalle norme dettate del Governo italiano per la “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni, invece, gli uomini di Antonio Conte avevano effettuato degli allenamenti individuali facoltativi.

“FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali, nella giornata di venerdì, sono stati stati sottoposti giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale e gruppo squadra, sono risultati negativi“. Questa la nota ufficiale.

