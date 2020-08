Coronavirus, in Italia casi in aumento ma la maggior parte sono asintomatici. In Sicilia…

Casi di positività al Coronavirus ancora in aumento in Italia.

Il tasso di contagio nazionale è attualmente intorno ad 1, ma supera l’unità in ben dodici regioni. Sono scoppiati infatti sul territorio diversi focolai, in parte innescati da casi importati e dall’arrivo di migranti sulle coste italiane. In generale, l’età media delle persone risultate positive al tampone si è ridotta e i casi regitrati sono in gran parte asintomatici o con sintomi lievi.

Nella giornata di venerdì 7 agosto, secondo il consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono ben 552, a fronte di un incremento dei tamponi di 59.196 unità. Le persone ricoverate sono ancora 779 (+17), di cui 42 in terapia intensiva. Il Covid-19, nelle ultime ventiquattro ore, ha stroncato altre tre vite. Sono invece 319 i guariti.

La Sicilia è ad oggi una delle regioni più colpite. Ben ventisette, infatti, i nuovi casi di positività. La quasi totalità di essi si trova in isolamento domiciliare. A Catania, nelle scorse ore, è risultato positivo un ragazzo di 18 anni che la sera prima aveva partecipato a una serata in spiaggia con centinaia di coetanei. Il giovane si è recato in ospedale insieme al padre, risultato anch’egli positivo, dopo avere accusato dei sintomi febbrili. Importanti anche i numeri di Ragusa, più alti adesso rispetto alle fasi 1 e 2. In particolare, due cittadini del Bangladesh si trovano in isolamento domiciliare e un componente della loro famiglia è ricoverato a Catania. Due casi anche a Scicli, imparentati con una delle vittime di qualche giorno fa. In totale sono 54 i positivi nel Ragusano, tra questi anche i 41 migranti accolti negli hotspot.

