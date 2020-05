Coronavirus, il presidente dell’UEFA Ceferin: “Il calcio può dare energia positiva, aspettiamo…”

Parola a Aleksander Ceferin.

Il presidente dell’UEFA, intervenuto ai microfoni di ‘nova.rs.’, ha detto la sua in merito alla possibile ripartenza del calcio. “Sconfiggeremo il Covid, ma nell’attesa il calcio può dare energia positiva. Il virus ci ha fatto capire la vulnerabilità del nostro mondo, finché non tornerà il calcio la gente non avrà la percezione di un ritorno alla normalità. Il calcio cambierà? Sì, ma sarà un cambiamento temporaneo, è sopravvissuto ad epidemie e guerre, vedrete che tornerà ad essere lo sport che conosciamo. Quando le autorità daranno il via, i calciatori torneranno in campo il prima possibile, ovviamente dopo aver svolto tutti i test e senza pubblico”, sono state le sue parole.

Se in Germania il massimo campionato tedesco potrebbe ripartire già a metà maggio o al massimo a fine mese, in Italia la ripresa sembra ancora lontana. “Leggo cose strane in giro, ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio”, ha scritto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in un post pubblicato ieri sera su Facebook. Ciò nonostante, dopo il via libera da parte del Viminale, le società di Serie A possono ripartire con gli allenamenti individuali, rispettando chiaramente tutte le direttive del Governo.

Coronavirus, Bundesliga verso il ritorno in campo. Il Ministro dello Sport: “Ripresa ok, ma senza privilegi”. La situazione