Coronavirus, il comunicato della FIGC: “Sospese tutte le competizioni fino al 13 aprile”

La decisione della FIGC.

Nella giornata di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la decisione del Governo italiano di prolungare il periodo di quarantena almeno fino al 13 aprile: una decisione necessaria per dare continuità agli ottimi risultati finora ottenuti grazie alle misure restrittive emanate all’inizio del mese di marzo. Attualmente infatti il numero dei tamponi risultati positivi è in leggera diminuzione, mentre i pazienti guariti sono quotidianamente in aumento.

“Insieme per Palermo”, l’assist di Dybala: la stella della Juventus sposa la causa degli ex rosanero

Non è dunque ancora possibile stabilire quando riprenderanno le manifestazioni sportive, dal momento che il primo interesse dei massimi organi calcistici è quello di preservare la salute degli atleti e delle loro famiglie. Mentre i rappresentanti delle federazioni stanno continuando a discutere per cercare di comprendere in che modo terminare la stagione sportiva, compreso il campionato di Serie A, la FIGC ha pubblicato una nota ufficiale con cui ha confermato, in linea con il nuovo decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte, la sospensione di tutte le manifestazioni sportive calcistiche fino al 13 aprile. Una soluzione di certo momentanea, poiché solo quando terminerà l’emergenza sarà possibile prendere una decisione finale e decisiva per il futuro del calcio italiano. Questo il comunicato ufficiale:

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A

Il Presidente Federale

– visto il Comunicato Ufficiale n. 179/A del 10 marzo 2020;

– visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “misure

urgenti di contenimento del contagio;

– preso atto della sospensione sino al 13 aprile 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto;

– visto l’art. 24 dello Statuto Federale;

– sentiti i Vice-Presidenti

d e l i b e r a

di sospendere sino al 13 aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto

l’egida della FIGC.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile“.