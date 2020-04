Coronavirus, il buon cuore di Heartaux e Sarah Castellana: organizzata spesa alimentare per bisognosi

Prosegue l’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus.

L’Italia, fortemente colpita dall’epidemia, sta vivendo momenti drammatici. Un’emergenza, in primo luogo, sanitaria, ma anche sociale. Tante, infatti, sono le famiglie bisognose che, in queste ore, a causa del blocco quasi totale dell’economia per evitare la diffusione dei contagi, si trovano a dovere fare i conti con la necessità di soddisfare i propri bisogni e provvedere al rifornimento di viveri. È per questa ragione che molte persone dal cuore d’oro, che in questo momento hanno maggiore disponibilità finanziaria di altri, stanno scendendo in campo per tendere una mano a coloro che vivono in condizioni di povertà.

Tra questi, anche Thomas Heurtaux e la moglie Sarah Castellana. Il difensore della Salernitana e la giornalista palermitana, infatti, tramite un post su Instagram, hanno annunciato che, dal 6 al 10 aprile, daranno un aiuto alimentare ad alcuni bisognosi di Salerno, in particolare ad anziani e famiglie con bambini, affinché possano trascorrere in serenità la Santa Pasqua.

“Il momento che stiamo attraversando sta causando difficoltà a tante famiglie anche di Salerno, la città che ci ha accolto quest’anno. Nel nostro piccolo, ci impegniamo a dare un contributo in prossimità della Santa Pasqua. Ci sarà la possibilità per alcune famiglie di ricevere una spesa con prodotti alimentari e di prima necessità direttamente a casa propria grazie al servizio del supermercato SISA Centro di via Mario Iannello. Intendiamo privilegiare anziani e famiglie con bambini. Ci affidiamo al vostro buonsenso“, si legge nel post.

