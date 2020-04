Coronavirus, il bel gesto di Di Piazza: il vicepresidente del Palermo dona 10mila dollari a Toritto, paese della moglie

Il regalo di Tony Di Piazza.

Il vicepresidente del Palermo è ormai noto per le numerose azioni di beneficienza messe in atto, soprattutto nel corso dell’emergenza Coronavirus che l’Italia, ma anche l’America e il resto del mondo, stanno vivendo. L’imprenditore italo-americano, che attualmente si trova a New York, ha donato infatti diecimila dollari a San Giuseppe Jato, paesino del capoluogo siciliano di cui è originario, affinché vengano acquistato dispositivi di protezione per la popolazione ed aiutate le famiglie più bisognose. Ma non è tutto.

Di Piazza, infatti, ha scelto di donare la medesima cifra anche a Toritto, paese d’origine della moglie — Gaetana Labianca — in provincia di Bari. La somma, come nel precedente caso, verrà utilizzata in gran parte per soddisfare i bisogni dei cittadini più poveri e nella restante parte per acquistare guanti e mascherine.

“Il Sindaco Avv. Pasquale Regina insieme all’Amministrazione Comunale ringrazia immensamente il gesto del sig. Tony Di Piazza assicurando che la somma devoluta a favore del Comune di Toritto verrà utilizzata esclusivamente per far fronte all’emergenza Covid-19. A lui il grazie di un’intera comunità che accoglie con gioia un gesto di grande altruismo”, questo il messaggio di ringraziamento scritto dal primo cittadino di Toritto su Facebook.

