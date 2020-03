Coronavirus, Icardi risponde a Maxi Lopez: “Vi spiego perché siamo tornati in Italia”

La risposta di Mauro Icardi.

Pochi giorni fa la famiglia di Mauro Icardi era stata sommersa dalle critiche dopo che Maxi Lopez, ex marito della showgirl argentina, aveva attaccato Wanda Nara accusandola di aver messo a rischio la salute dei suoi figli: la donna infatti aveva deciso di trasferirsi da Parigi e ritornare in Italia per trascorrere il periodo di quarantena.

Maxi Lopez attacca Wanda Nara: “Hai portato i nostri figli nell’epicentro dell’epidemia, che madre sei?”

Nella giornata odierna l’ex attaccante dell’Inter ha risposto ad alcune domande sul proprio profilo Instagram, rispondendo alla dura critica ricevuta da parte di Maxi Lopez e motivando così la decisione di ritornare in Italia: “Perché siamo tornati? Perché è permesso tornare al luogo di residenza, ovviamente rispettando le misure di sicurezza imposte dal governo e stando sempre attenti alla sicurezza di ognuno della mia famiglia. Stiamo trascorrendo la quarantena in famiglia, speriamo che finisca presto“.

Anche Wanda Nara, sul proprio profilo Twitter, ha confermato di essere nella propria abitazione invitando tutti i cittadini a rispettare le regole e restare a casa: “Casa. L’unica cosa importante è restare a casa. Aiutiamo chi ha bisogno, è il momento di essere più solidali che mai“.