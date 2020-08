Coronavirus, i nuovi contagi superano quota 1000: boom di casi di rientro nel Lazio, in Sicilia +48

Sono oltre mille i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore.

Il Coronavirus continua a mettere in difficoltà il Paese. I casi di positività, infatti, sono tornati ad aumentare dopo il lockdown e, adesso, i numeri mettono nuovamente paura. I nuovi casi, quest’oggi, sono 1071. Un dato talmente grave non si registrava dallo scorso 12 maggio. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale così a 258.136 unità. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono attualmente 16.515 (+5,25%). Più o meno stabile, invece, il numero dei pazienti ricoverati. I nuovi positivi, infatti, appaiono per lo più asintomatici. Tre, infine, i morti.

L’Istituto Superiore di Sanità, nel bollettino settimanale sull’evoluzione dell’epidemia pubblicato oggi, ha tuttavia sottolineato che l’indice di contagiosità “potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale” in quanto il suo valore attuale, pari a 0,83 relativamente al periodo compreso fra il 30 luglio e il 12 agosto 2020, è stato calcolato proprio “sui soli casi sintomatici”.

Ad impensierire, quest’oggi, sono per lo più i numeri del Lazio. La regione, che registra 215 nuovi contagi, ha superato anche la Lombardia (185) e Veneto (160). Si tratta in gran parte di casi di rientro (61%) rappresentati da giovani asintomatici. Aumentano però di 17 unità i ricoveri. In Sicilia, invece, sono 48 i nuovi contagi, 16 dei quali registrati tra i migranti (3 casi a Catania; 24 a Ragusa dove si registrano tutti i 16 migranti positivi; 11 a Messina; 4 a Caltanissetta; 4 ad Agrigento; 1 a Siracusa; 1 a Trapani). Solo la Valle d’Aosta, tra le regioni italiane, non conta alcun nuovo caso.

