Coronavirus, Hellas Verona: “Ci attiviamo per rispettare protocollo sanitario, ma centro sportivo resta chiuso”

C’è il via libera da parte del Viminale per la ripresa degli allenamenti individuali dei club di Serie A e non solo.

Da lunedì 4 maggio le squadre potranno effettuare allenamenti individuali. Di seguito, la circolare diramata dal Governo. “E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. Una decisione presa a seguito delle ordinanze regionali di Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna con cui sono state autorizzate le sedute individuali nei rispettivi territori. Tale provvedimento è valido fino al prossimo 17 maggio. Il giorno 18, infatti, il Governo ha dato il via libera agli allenamenti di gruppo.

Squadre come il Sassuolo hanno deciso di tornare in campo già da domani, mentre altre tra cui Napoli e Milan attendono di effettuare prima i tamponi su tutti i tesserati e, presumibilmente, inizieranno ad allenarsi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, a partire da mercoledì o giovedì. L’Hellas Verona, invece, ha annunciato che la data di ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo è ancora da definire.

“Alla luce della Circolare del Viminale e della Ordinanza della Regione Veneto, entrambe di data odierna, – si legge in una nota ufficiale – con le quali dal 4 maggio 2020, nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri e del divieto di ogni forma di assembramento, sarà consentita la pratica motoria o sportiva individuale per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, Hellas Verona FC ringrazia anzitutto le Autorità Governative e la Regione Veneto per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra e comunica contestualmente che a partire da domani, lunedì 4 maggio 2020, si attiverà per garantire il rispetto scrupoloso del protocollo sanitario, evidentemente a tutela della salute dei propri tesserati. La data di inizio delle sedute individuali allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera verrà quindi comunicata a procedure ultimate. I calciatori di Hellas Verona FC proseguiranno l’attività individuale di mantenimento fisico sin qui svolta“.

