Coronavirus, c’è il sì del Viminale: allenamenti individuali per i club da lunedì 4 maggio

C’è il via libera da parte del Viminale.

Da lunedì 4 maggio le squadre potranno effettuare allenamenti individuali. Di seguito, la circolare diramata dal Governo. “E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Una decisione presa a seguito delle ordinanze regionali di Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna con cui sono state autorizzate le sedute individuali nei rispettivi territori. Tale provvedimento è valido fino al prossimo 17 maggio. Il giorno 18, infatti, il Governo ha dato il via libera agli allenamenti di gruppo.