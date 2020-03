Coronavirus, German Pezzella: “Adesso sto meglio, ho avuto qualche sintomo ma nulla di serio. A giorni un nuovo tampone”

La parola a German Pezzella.

A due settimane dal comunicato della Fiorentina sulla positività al Coronavirus sia del capitano viola che di Patrick Cutrone(Fiorentina, Cutrone e Pezzella positivi al Covid-19: il messaggio social dei due giocatori) proprio il difensore centrale della compagine guidata da Beppe Iachini, concessosi per un’intervista al Corriere dello Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alle proprie condizioni di salute: “Ho avuto qualche sintomo ma per fortuna nulla di particolarmente serio. Ho vissuto questo periodo abbastanza serenamente, all’inizio ho avuto un po’ di paura, ma poi i miei sintomi non sono stati molto forti e ho cercato di viverla abbastanza serenamente“.

Adesso il peggio sembra passato per l’argentino classe ’91 che, per precauzione e anche per sicurezza, dovrà fare un nuovo test: “Il peggio è alle spalle. Sono già passati diversi giorni e credo dovrò fare un nuovo tampone per vedere se ora risulto negativo a tutti gli effetti“.

