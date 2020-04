Coronavirus, Garcia: “Complicato ripartire adesso. Partite in estate? Ho la mia idea”. E su Juventus-Lione…

Il calcio pensa a ripartire a seguito dell’emergenza Coronavirus.

L’epidemia da Covid-19 ha avuto importanti conseguenze nel mondo dello sport di tutta Europa, dove le attività agonistiche sono state per lo più bloccate fino a data da destinarsi. Il Belgio ha definitivamente sospeso i campionati, mentre dall’Olanda, dopo l’annuncio dello stop fino a settembre degli eventi sportivi con e senza pubblico, si attendono notizie ufficiali. Gli altri paesi — tra cui Italia e Francia — stanno ancora valutando il da farsi, mentre in Germania sono già ripresi gli allenamenti in vista di un eventuale ritorno in campo.

Rudi Garcia, allenatore del Lione, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito alla possibilità che il calcio europeo riprenda nelle medesime tempistiche per tutti i paesi: “In Francia ci sono situazioni e dibattiti simili all’Italia. Al momento è complicato riprendere in queste condizioni. Giocare ad agosto? Penso si possa fare. Dopo una settimana di stop in inverno i campi sono più brutti, quelli estivi sono forse i momenti migliori per giocare, basta giocare un po’ più tardi come in Spagna, magari alle 22. Sarebbe un’ottima cosa riprendere in tutti i paesi d’Europa nello stesso momento ma non credo sia possibile. La Germania sembra in anticipo, sappiamo che Italia e Francia sono state toccate di più”.

In bilico, ad oggi, c’è anche un importante partita di Champions League: Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale. L’ex Roma, certamente, non se ne è dimenticato: “Speriamo di poter andare a Torino per il ritorno di Champions ma la priorità per me è sanitaria. La Juve rimane fortissima, nel girone ha fatto benissimo, prima di perdere aveva fatto un percorso da Champions, da Juventus. Ci sono due squadre che stanno facendo bene: l’Inter e la Juventus. La Juve però ha l’esprienza di vincere le partite e alla fine della stagione ci saranno ancora loro. Abbiamo vinto contro una grande squadra europea. Speriamo di poter giocare la partita di ritorno, la Champions League è una cosa meravigliosa. Il virus ha tolto gioia alla gente, speriamo di ricominciare”.

