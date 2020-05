Coronavirus, Di Carlo: “Giusto terminare almeno la Serie A, ma adesso è presto anche per parlarne”

Calcio e Coronavirus.

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Italia ha avuto importanti ripercussioni sul mondo dello sport, costretto a fermarsi fino a data da destinarsi. Il Governo italiano, in vista dell’inizio della “fase 2” dell’emergenza Coronavirus formalmente previsto il 4 maggio, ha annunciato che le attività sportive e, dunque, gli allenamenti delle squadre, potranno riprendere soltanto in forma individuale, mantenendo per cui il distanziamento sociale di due metri tra giocatori e membri dello staff. Nessuna novità ufficiale, invece, in merito alla ripresa dei campionati.

Serie A, futuro sempre più in bilico: ecco quando Conte può annunciare lo stop definitivo

Domenico Di Carlo, allenatore attualmente alla guida del Vicenza in Serie C, ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla ripresa dei campionati: “Io spero che finisca la stagione, con responsabilità ed equilibrio da parte di tutti. Almeno la Serie A deve finire, ma bisogna provare anche in Serie B e, se ci sono le possibilità, anche in Serie C. Ma ora è ancora presto. Non è giusto parlarne adesso perché ci sono ancora tante persone che soffrono. Come hanno aperto alcune industrie, se ci sono le dovute protezioni nel protocollo è giusto che si finisca il campionato“.

Coronavirus, Aic: “Situazione inaccettabile in settore dilettanti”. L’appello di Damiano Tommasi