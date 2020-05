Serie A, futuro sempre più in bilico: ecco quando Conte può annunciare lo stop definitivo

Resta nebuloso il futuro della Serie A.

Malgrado il Viminale abbia dato il via libera per la ripresa degli allenamenti individuali per gli sport di squadra, il destino della Serie A, resta sempre più in bilico. Secondo l’edizione odierna de “Le Repubblica”, mercoledì, il calcio italiano potrebbe infatti definitivamente fermarsi. Un nuovo decreto del Premier Giuseppe Conte, atteso proprio per il 6 maggio, potrebbe infatti portare alla fine anticipata del campionato nostrano. Nonostante molte Regioni come Lazio, Emilia-Romagna, Sardegna e Campania abbiano consentito ai club dei propri territori la ripresa degli allenamenti individuali, il Governo, sembrerebbe orientato a seguire il modello francese, con Ligue 1 annullata e la ripartenza della nuova stagione da agosto. I club del massimo campionato, così come la Lega Serie A, restano invece attaccate alla scia di Premier League e Bundesliga: pronte a ripartire una volta rientrata l’emergenza Coronavirus.