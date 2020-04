Coronavirus, De Piero: “Anche qui a Los Angeles quasi tutto chiuso. L’Italia? Sta mandando un messaggio molto bello”

Lontano da casa ma vicino col cuore.

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, durante il programma Revolver in onda nelle frequenze di Virgin Radio, in merito all’emergenza Coronavirus a Los Angels, città in cui si trova attualmente: “Anche qui a Los Angeles è quasi tutto chiuso però non è come in Italia perché qui è solo consigliato stare a casa, non c’è ancora nessun obbligo. Speriamo che questo possa essere sufficiente. E’ strano vedere la città senza traffico così come si vede anche in tv“.

Lo storico capitano bianconero, nonostante la notevole distanza, è sempre vicino al proprio paese, elogiandolo per quanto fatto fino ad ora nella lotta contro il virus COVID-19: “Il messaggio che sta mandando il nostro paese in giro per il mondo è molto bello. Quando siamo in difficoltà rispondiamo sempre con grande unione ed è proprio ciò che sta accadendo. Gli amici americani mi chiedono spesso come va e ci incoraggiano a distanza. Quello che stanno facendo negli ospedali, la Protezione Civile e la Croce Rossa, è incredibile“.

