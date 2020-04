Coronavirus, Rumenigge: “Crisi può essere opportunità per il calcio, ecco cosa potrebbe accadere”

Lo stop ai campionati potrebbe non essere poi un dramma.

La pensa così il presidente del Consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, che ha rilasciato un’intervista ai taccuini di 51. Il momento drammatico vissuto dall’intero globo a causa della piaga Covid 19 potrebbe essere un’opportunità per il calcio moderno di ripartire in modo differente.

“Questa crisi può essere un’opportunità per il calcio. Gli stipendi ed i prezzi dei cartellini, negli ultimi anni, hanno avuto un’evoluzione malsana. La crisi del Coronavirus porterà ad un arresto di questa crescita folle. Tutti coloro che amano il nostro sport aspettano il giorno in cui potranno giocare di nuovo. Tornare a giocare potrebbe essere un contributo importante per il ritorno alla normalità”.