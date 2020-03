Coronavirus, Conte: “Tutti i paesi devono adottare linee rigorose. Serve risposta coordinata”

La richiesta di Giuseppe Conte.

Il governo italiano ha incontrato oggi le opposizioni, cercando di trovare un punto di comune accordo per trasformare i quattro decreti emanati durante il periodo di emergenza in uno solo: all’incontro, collegati in video conferenza, erano presenti anche i ministri Roberto Gualtieri e Federico d’Incà. Il summit è durato circa tre ore, e il Premier Giuseppe Conte avrebbe manifestato la sua volontà di chiedere ai paesi europei di adottare le stesse misure restrittive per limitare la diffusione del Coronavirus ed evitare che nel nostro paese possa capitare una nuova crisi.

Queste le parole di Conte: “Dobbiamo pretendere che tutti i Paesi adottino linee rigorose di contrasto al contagio. L’Italia sta attuando una strategia che ci costa sacrifici, con un impatto economico notevole, per ottenere un risultato. Non possiamo accettare che invece altri Paesi affrontino questa lotta con una soglia di rigore più bassa, perché poi potremmo essere esposti agli effetti di un contagio di ritorno. Ecco perché la risposta europea coordinata a tutti i livelli è l’unica possibilità“.

Il Premier ha inoltre spiegato che Angela Merkel, cancelliera della Germania, ha promesso di inviare 300 respiratori all’Italia e che inoltre domani verranno distribuite 3 milioni e mezzo di mascherine.