Arcoleo-Mediagol: “Coronavirus non risparmia nessuno, salute da salvaguardare. Recuperi Serie A? Rispondo così”

Prosegue l’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione critica che ha inevitabilmente turbato la quotidianità dei cittadini italiani e non solo. L’epidemia da COVID-19, infatti, si è ormai estesa anche in tutta Europa ed oltreoceano. Il Governo italiano, per evitare ulteriori danni causati dall’aumento dei contagi, ha scelto di adottare contromisure rigorose ma necessarie. Decreti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali, che hanno avuto delle conseguenze anche nel mondo del calcio. I campionati infatti sono stati sospesi e le squadre italiane, come il resto della popolazione, sono costrette a rimanere a casa. Video-lezioni e esercizi homemade, dunque, sono gli strumenti che i giocatori stanno utilizzando per rimanere in forma, in attesa della ripresa, che ad oggi tuttavia non è ancora fissata.

Ignazio Arcoleo, ex calciatore e allenatore del Palermo e attuale club manager del Trapani, in esclusiva alla redazione di Mediagol.it, si è espresso in merito alla controversa situazione in cui il calcio italiano si trova a causa dell’emergenza Coronavirus: “Il fatto di lavorare separatamente sicuramente non aiuta i calciatori, perché si perde la forma fisica indispensabile per una prestazione ottimale sul campo. In questo momento, però, bisogna assolutamente salvaguardare la salute della popolazione. Abbiamo visto che questo brutto virus purtroppo non risparmia nessuno, nemmeno gli atleti di alto livello che posseggono una grande condizione fisica. La cosa importante adesso è stare a casa per preservare la salute di tutti. Soluzione per i recuperi? Credo che la classifica dovrebbe essere congelata e la squadra meglio classificata fino a quel momento dovrebbe vincere. Sicuramente non è una decisione facile da prendere, ma con questa situazione sul tavolo sarebbe meglio fermare il campionato e ripartire al meglio l’anno prossimo”.