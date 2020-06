Napoli-Juventus, tutto pronto per la finale di Coppa Italia: probabili formazioni e quote

Tutto pronto per Napoli-Juventus.

Otto anni dopo, partenopei e bianconeri si affronteranno nella finale di Coppa Italia allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma: la gara, in programma alle ore 21.00 verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai. I bookmakers prevedono una gara più o meno equilibrata, ma con un leggero vantaggio in favore della formazione ospite. Il segno 1, infatti, è offerto a 3.70 il segno X a 3.45 e infine, il segno 2 a 2.10.

Gennaro Gattuso, dovrà fare a meno dello squalificato Ospina, dunque al suo posto è pronto Meret. Davanti a lui, la linea di difesa a 4 dovrebbe cambiare poco rispetto a quella messa in campo 3 giorni fa contro l’Inter: Mario Rui al posto di Hysaj. A centrocampo ritornerà Fabian Ruiz con Zielinski e Demme, mentre in attacco spazio Callejon e Politano si giocano una maglia, sicuri del posto Insigne e Mertens.

A difendere i pali della Juventus di Maurizio Sarri ci sarà Gigi Buffon. Davanti a lui, spazio al Alex Sandro e Danilo sulle fasce con Bonucci e De Ligt al centro del reparto difensivo. Centrocampo a 3 con Khedira, Bentancur, Matuidi e in attacco spazio al solito CR7 con Dybala e Cuadrado.

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Cuadrado.