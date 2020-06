Coppa Italia, gli squalificati per la finale: ecco chi salta Napoli-Juventus

Uno storico Mertens porta in alto il suo Napoli.

La squadra di Rino Gattuso ha raggiunto in finale di Coppa Italia la Juventus di Maurizio Sarri dopo l’1-1 del San Paolo nella gara di ritorno contro l’Inter: mercoledì 17 giugno, dunque, bianconeri e partenopei si giocheranno il primo trofeo post Coronavirus, allo Stadio “Olimpico” di Roma.

Per la memorabile sfida, il Napoli dovrà però fare a meno di David Ospina, protagonista, nella serata di ieri, di un grave errore e tre parate decisive. L’estremo difensore colombiano, infatti, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata, la seconda nella competizione. Mercoledì, quindi, Ringhio dovrà affidarsi al giovane Alex Meret che non gioca una partita ufficiale dal 3 febbraio: il match contro la Juventus segnerà il suo esordio in stagione in Coppa Italia.