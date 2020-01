Milan-Torino, Pioli: “Gara importante contro un temibile avversario. Il mercato? Da sabato…”

Il Milan si prepara in vista della gara di Coppa Italia contro il Torino.

Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match contro la compagine guidata da Walter Mazzarri: “Dobbiamo affrontare la gara con convinzione, è una partita importante contro una avversaria che sarà molto agguerrita. Non saranno gli stessi da qui a sabato? Non lo so. Qualche cambio ci sarà, veniamo da un periodo molto dispendioso. I miglioramenti? Ci mettiamo più determinazione ed efficacia nelle due aree di rigore, quella avversaria e la nostra“.

Infine il coach nato a Parma si è espresso in merito al mercato invernale, ormai arrivato agli sgoccioli: ” Il mercato? Chiuderà venerdì, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione“.

