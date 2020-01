Milan-Torino, minuto di silenzio e rossoneri con il lutto al braccio per la morte di Kobe Bryant

Il mondo dello sport è a lutto per la morte di Kobe Bryant.

L’ex cestista è prematuramente scomparso ieri a causa di un incidente avuto con il suo elicottero privato. Insieme a lui, anche la figlia Gianna Maria di 13 anni e altre sette vittime. Nelle scorse ore, da tutto il mondo sono arrivati messaggi di cordoglio per l’atleta, che da giovane aveva anche vissuto in Italia e amava profondamente questa terra.

Elicottero si schianta, morto Kobe Bryant con la figlia 13enne. Sotto shock mondo dello sport (FOTO)

Il Milan, club di cui Kobe Bryant era un fedele tifoso, ha annunciato che scenderà in campo a San Siro con il lutto al braccio in occasione del match di Coppa Italia contro il Torino in programma domani sera. Prima del fischio d’inizio della medesima gara, inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio. Di seguito il comunicato della società rossonera.

“Domani sera, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, a San Siro verrà osservato un minuto di silenzio e giocheremo con il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, di Gianna Maria e delle vittime dell’incidente di Los Angeles”.

