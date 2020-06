Juventus, Prandelli: “Sarri, problemi di intensità. Lotta scudetto? Queste le mie percentuali”

La bufera su Maurizio Sarri.

La Juventus è reduce dalla pesantissima sconfitta ai calci di rigore contro il Napoli, che battendo i bianconeri hanno conquistato la Coppa Italia riscattando una stagione partita in modo molto negativo. Il tecnico Maurizio Sarri è stato duramente criticato dalla stampa e soprattutto dai tifosi, che lo hanno accusato di non essere un allenatore vincente e dunque adeguato per guidare una squadra come la Juventus.

Juventus, Sarri e CR7 ai ferri corti: quella lite prima della finale di Coppa Italia…

A commentare la situazione di crisi che sta vivendo l’allenatore dei bianconeri è intervenuto Cesare Prandelli, ex ct dell’Italia, che ha rilasciato le seguenti dichiarazione durante un’intervista ai microfoni de La Stampa: “Sarri dovrà rivedere l’intensità di gioco, anche contro il Milan è mancata la cosa più importante, il gol“.

Infine un commento sulla ripresa della Serie A e sulla lotta scudetto tra Juventus, Inter e Lazio: “Giusto ricominciare? Fino a inizio maggio avrei detto no, ora può farci bene. Scudetto? Juve 40, Lazio e Inter 30“.